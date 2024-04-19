Okul Sporları Özel Sporcular Mental Masa Tenisi il birinciliği yapıldı.

Olimpik Yüzme Havuzu Masa Tenisi salonunda yapılan masa tenisi il birinciliğinde yıldız erkeklerde Onur Can Korkmaz birinci Ahmet Can Kızılyar ikinci Berat Demir üçüncü Sadrettin Akay ise dördüncü oldu.

Genç erkeklerde Mehmet Can Düz birinci olurken Muhammed Buğra Şöhret ikinci Melih Ünlü üçüncü Beşir Bayoğlu ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Genç Kızlar kategorisinde ise Durdane Bal birinci olurken Gülşen Adsız ikinci Sure Güler üçüncü Hayrunissa Öztaş ise dördünclük ödülünü almaı başardı.

Müsabakaların ardından ise düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.