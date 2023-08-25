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Çorum'un ayçiçeği üretimiyle öne çıkan Mecitözü ilçesinde bal üreticilerinin hasat mesaisi başladı.

Bal üreticileri, uzun süren üretim döneminin ardından kovanlarını açarak arıların çevredeki ayçiçeği tarlalarından topladığı çiçek özlerinden yaptığı balı hasat ediyor.

Bal üreticisi Muhammed Ali Boyraz da Kırklar Dağı eteklerinde bulunan kovanlarını açarak, sezonun ilk mahsulünü aldı.

Boyraz, AA muhabirine, bu yıl aşırı yağışlardan ötürü bal rekoltesinde düşüş beklediklerini söyledi.

Mecitözü'nün, Çorum'un önemli bal üretim merkezlerinden olduğunu belirten Boyraz, "Son yıllarda tarımdaki bilinçsiz ilaçlamalar toplu arı ölümlerine neden olmaktadır. Bir de bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle bal verimi düşük oldu. Bu gibi nedenlerle geçen yıla oranla bal verimi düşse de verimli bir sezon geçiriyoruz." dedi.

Boyraz, Çorum'da ayçiçeği balının önemli bir kısmının Mecitözü ilçesinden karşılandığını sözlerine ekledi.