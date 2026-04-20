Çorum FK’da Burak Çoban Sivasspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Sezon içerisinde ilk yarısını forma giydiği Sakaryaspor ve ikinci yarıda forma giydiği Çorum FK’da yedi sarı kartı bulunan Burak Çoban Sivasspor maçının son dakikalarında oyundan çıkarken geç hareket ettiği için sarı kart gördü.

Tecrübeli futbolcu sekizinci kartını gördüğü için pazar günü Sakaryaspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Kırmızı Siyahlı takımda ligin kalan iki maçında görülen sarı kartlar play-off’u etkilemediği için kırmızı kart görmemeleri çok önemli.

Bu noktada futbolcuların çok daha dikkatli olmaları ve ligin kalan iki maçında kırmızı kart görmemeleri zorlu play-off maçları öncesinde son derece önemli olarak görülüyor.