İl Genel Meclisi Şubat ayı ilk oturumunda CHP Grupbaşkanvekili Saadettin Akgül, teğmenlerin ordudan atılmasına ve İmralı açılımına ilişkin bir konuşma yaparak tepki gösterdi.

Teğmenlerin görevlerine iade edilmesi gerektiğini belirten Akgül; “Bu ülkenin bağımsızlığı, huzuru ve güvenliği uğruna nice kahraman evlatlarımız canını ortaya koymuştur. Ancak ne acıdır ki ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyen genç teğmenler TSK’dan ihraç edilirken, bebek katili ile ilgili TBMM’de yapılan görüşmeler meşru görülmüş, hatta normalleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin subayları, bu ülkenin kurucusuna onun devrimlerine ve ilkelerine bağımlılıklarını ifade ettiklerinde nasıl olur da ordudan atılabilirler? Hangi hukuk, hangi vicdan, hangi akıl bu durumu kabul eder. Öte yandan ülkemizin birliğine, bütünlüğüne kasteden bir terörist ile TBMM çatısı altında pazarlık yapılması nasıl açıklanabilir? Umut hakkı vaadi nasıl izah edilebilir? Bugün Atatürk’e sahip çıkan genç subaylar ordudan atılırken, bebek katline mesafe koymuyorlarsa burada bir çürüme var demektir. Eğer ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyenler cezalandırılıyorsa aslında hedef alınanlar sadece o genç teğmenler değil, Atatürk’ün bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’dir. Buradan hukukun üstünlüğüne ve adaletin tesisine inan bir meclis üyesi olarak yetkililere çağrıda bulunuyorum; ‘Bu genç vatan evlatları görevlerine iade edilmeli, mağduriyetleri giderilmelidir. Adalet hepimiz için gereklidir.” şeklinde konuştu

Akgül’ün konuşması üzerine söz alan MHP Grupbaşkanvekili Selim Dölcü ise teğmenlerin bir mağduriyet varsa hukuk önünde haklarını arayabileceklerini belirterek; “Bu memlekette devletin yasaları var, kuralları var.” dedi

Akgül’ün İmralı sürecine ilişkin yaptığı açıklamaya da cevap veren Dölcü; “Terörist başı ile başlatılan bir süreç var. Evet bunun mimarı Devlet Bahçeli’dir. Partimizin terörle mücadele noktasındaki hassasiyeti bellidir. Bizim için tek değişmez şey ülkedir. Ülkesi için herşeyini defa edebilecek bir zihniyete sahibiz. Terörist başına bir imtiyaz olamaz. Böyle bir yanlış anlaşılmaya meydan verilmemeli. Bu ülke birlik ve kardeşlik içerisinde büyümeli. Kendi içerimizde barışı sağlamalıyız. Bu süreci art niyetle siyasete alet etmemek gerek. Terörle mücadelede 40 bin şehit verdik. Şehit ailelerimiz bizin için çok hassastır. Devletimiz bu konuda gereğini yapıyor zaten. Bu noktada hiç kimsenin Apo’nun özgür kalacağına, imtiyaz sağlanacağına, terörle mücadeleden vazgeçileceğini kimse düşünmesin. Türkiye’de terör bitme noktasına geldi. Türkiye’de terör yok. Sadece Suriye’de bir sıkıntımız var ve bunun tedbirlerini alıyoruz. Kürt vatandaşlarımızla terörü ayırdığımız zaman biz şaha kalkacağız. Bizim Kürt vatandaşlarımızla hiçbir problemimiz yok. 1000 yıldır bu topraklarda biz kardeşiz ama terörle mücadele noktasında Milliyetçi Hareket Partisi’ne yüklenmek haksızlık ve vicdansızlıktır. Biz açıkça diyoruz ki meclise gelsinler kendilerini lağvetsinler. Kürtlerle Türklerle etle tırnak gibi. Terör bizim ortak çizgimiz ve bu mücadeleyi birlikte yapmalıyız.” ifadelerini kullandı

CHP Grup Başkanvekili Saadettin Akgül Selim Dölcü’nün konuşmasında yanlışlıkla ‘Sayın Öcalan’ ifadesi kullandığını belirterek, yanlış anlaşılmanın düzeltilmesini istedi.

Selim Dölcü, dil sürçmesinden dolayı bu ifadeyi kullandığını söyledi.