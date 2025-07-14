İstanbul’da yapılan 80. Cezmi Or Memorial yarışmalarında Çorumlu atlet Mehmet Kalyoncu 800 metrede birinciliği kazandı.

Cumartesi günü İstanbul ENKA Sadi Gülçelik Atletizm sahasında yapılan ve Türkiye’nin en prestijli yarışmalarından 80. Cezmi Or kupası yarışlarında kadınlar ve erkeklerde çok sayıda milli atlet katıldı.

Erkekler 800 metrede yarışan Mehmet Kalyoncu 1.51.94’lük derecesi ile tüm rakiplerini geride bırakarak birinci olurken İzmir’den Yusuf Birişik 1.52.697luk derecesi ile ikinci Gaziantep’ten Yusu Yusuoğlu ise 1.52.76’lık derecesi ile üçüncü oldu.

Mehmet Kalyonca milli takım forması altında Balkan ve Avrupa Şampiyonalarında ilimizi ve ülkemizi başarı ile temsil etmişti.