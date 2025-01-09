Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Sekreteri ve Başkan Vekili Ali Doğan, yaptığı açıklamada memura yapılacak zamda mutlaka refah payının olması gerektiğini belirtti.

Memur ve emeklilere Ocak ayında verilen zammı protesto etmek, Hakem heyetinin adaletsiz ve hatalı kararına karşı yüksek sesle itiraz etmek için Çorum Eğitim-Bir-Sen 1 ve 2 Nolu Şube olarak Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde Salı günü eylem yaptıklarını kaydeden Ali Doğan, “Ayın 15’inde alacağımız maaşlarda kayıplar telafi edilsin, refah payı verilsin, alım gücü tamir edilsin istiyoruz. 7.Dönem Toplu Sözleşme masasında bugün yaşanacak sıkıntıları öngördük. Bu yüzden Ocak 2025’te %15 zam + %10 Refah Payı teklif ettik. Kamu işvereninin teklifi ise ne piyasayla ne beklenen enflasyonla ne de tahmin edilen enflasyonla uyuşmadı. İşverenin adil olmayan teklifine imza atmadık, işverenin de hakemin de kararına şerh düştük. 1 yılda doğalgaz %60, elektrik ve akaryakıt %40, Market-Pazar enflasyonu ise en az %100 arttı. Memur-Sen’in teklifleri kamu görevlileri tarafından daha da değer kazandı. Bugün yapılması gereken vakit kaybedilmeden 7. Dönem Toplu Sözleşme masasında teklif ettiğimiz %15 artışı ve %10 refah payını ilave olarak yansıtmak, kamu görevlilerini enflasyon ve ferilerinin etkisinden kurtarmaktadır” dedi.

Eyleme Çorum Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş ve 2 Nolu Şube Başkanı Harun Kısacık'ta katıldı.