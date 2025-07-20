31 Mart yerel seçimlerinin ardından İyi Parti'de yeniden genel başkanlığa aday olmayan Meral Akşener, 27 Nisan 2024'te yerini Müsavat Dervişoğlu'na bırakmıştı. Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir düğünde ortaya çıktı. Akşener'in yeni imajı gözden kaçmadı.

İYİ PARTİ ANKARA İL BAŞKANI PAYLAŞTI

Düğünün davetlileri arasında yer alan İYİ Parti Ankara eski İl Başkanı Akif Sarper Önder, Akşener ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Önder, paylaşımına "Liderimle anne oğul sohbeti" notunu düştü.

BEYAZ SAÇLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Bordo renkli ceket ve takımı giyen Akşener, bu kez beyazlamış saçlarıyla dikkat çekti. Akşener geçtiğimiz yıl haziran ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede sarı saçlarını sarıya boyattığı görülmüştü.