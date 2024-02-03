Burdur’da bir mermer fabrikasında çalışan işçi, 6 metre yüksekten düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Burdur merkeze bağlı Boğaziçi köyünde bulunan bir mermer ocağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ocakta çalışmakta olan Serkan Akgün (42) bir anlık dalgınlık sonucunda 6 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

İş arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 42 yaşındaki işçi Serkan Akgün’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Serkan Akgün’ün cenazesi olay yeri inceleme ve savcının çalışmaları sonrasında otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.