Merzifon Havalimanı’nın Haziran ayı trafik bilgileri açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Merzifon Havalimanı’nın 2024 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Buna göre; Merzifon Havalimanı’nda haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 10 bin 960 oldu.

Haziran ayında Merzifon Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 86, dış hatlarda 2 olmak üzere toplamda 88’e ulaştı.

Yük (kargo + posta + bagaj) trafiği ise haziran ayında toplamda 91 ton oldu.