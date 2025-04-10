Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından zirai don uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizi etkileyecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte bölgemizde zirai don hadisesi beklendiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, “Bu gece (10.04.2025 Perşembe) bölgemizin iç kesimlerinde (Samsun, Sinop, Ordu ve Kastamonu iç kesimleri ile Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile yarın gece (11.04.2025 Cuma) bölgemiz genelinde (Samsun, Sinop, Ordu, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde) zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.