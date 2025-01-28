Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, parti için hizmet binası mülkiyeti satın aldıklarını duyurdu.

Binanın mülkiyetinin alınmasında katkısı bulunanlara teşekkür eden Mehmet İhsan Çıplak, “Vakit gelmiştir ve o gün, bugün başlamaktadır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi’nin takdirleri, MHP Genel Sekreter Yardımcımız ve Milletvekilimiz Vahit Kayrıcı’nın destekleri ile İl Başkanlığımızın mülkiyet alımı projesi gerçekleşmiştir. Mülkiyetimiz, bu davaya emek veren, gönül veren, gözyaşı döken ve ülkücü kimliğini koruyan, milliyetçi-ülkücü camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun” açıklamasında bulundu.