CHP ile AK Parti arasında Özgür Özel'inCumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyareti ile başlayan ve daha sonra Erdoğan'ın CHP'ye iadeiziyaretiyle devam eden normalleşme süreciyle ilgili MHP'li İsmet Büyükataman'dan sert bir açıklama geldi.

"OPERASYON ARTIK AÇIĞA ÇIKTI"

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Normalleşme tiyatrosunun, CHP öncülüğünde, görünürde MHP'ye, arka planda Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devletine kurnazca yürütülen bir operasyon olduğunun artık açığa çıktığını" savundu.

Büyükataman açıklamasında " Türkiye'de anormal olan tek şey Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi CHP'nin yönetiminin emperyalizmin efendilerine göz kırpması, terör maşalarına avukatlık yapmasıdır." sözleriyle CHP yönetimini eleştirdi.

"CHP'NİN NORMALLEŞME ALGISI EMPERYALİZME PAYANDA OLMAK"

Büyükataman, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "CHP'nin normalleşme algısı, emperyalizme payanda olmaktır. CHP'nin normalleşmesi, binlerce insanımızın katili olan PKK'lı militanların aramızda serbestçe dolaşmasıdır.

CHP'nin normalleşmesi PKK'nın siyasi uzantılarının bölücü söylemlerine demokrasi kılıfıyla sahip çıkmaktır. CHP'nin normalleşme anlayışı FETÖ'cü teröristlerin geri dönmesi ve yeniden devlete sızmasının kapılarının aralanmasıdır.

"MHP KUVA-YI MİLLİYE RUHUNUN EN NET YANSIMASIDIR"

CHP'nin sinsi planı DEM'li belediyeler marifetiyle milletin malının terör örgütüne peşkeş çekilmesini normalleştirmektir. 'Normalleşme' tiyatrosunun, CHP öncülüğünde görünürde Milliyetçi Hareket Partisi'ne arka planda Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine kurnazca yürütülen bir operasyon olduğu artık açığa çıkmıştır.

Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'ye saldırmak isteyenler, hedeflerine öncelikle Milliyetçi-Ülkücü Hareketi koymuşladır. Çünkü; Ülkücü Hareket Kuva-yı Milliye ruhunun çağımızdaki en net yansımasıdır. 100 yıl önce vatanımızı işgal etmek isteyenler tam da bu sebepten kurşun askerlerini; iftira, yalan ve dolanla Milliyetçi Hareket'in üzerine salmışlardır. Bu sinsi saldırı; vatan toprağımıza, devletimize ve Türk milletinin istikbalinedir! Sinsi operasyonun sahipleri şunu iyi bilsinler; Milliyetçi Hareket Partisi geçilmeyecek, Türkiye Yenilmeyecektir!

"TÜRKİYE'DE ANORMAL OLAN TEK ŞEY..."

Cumhur İttifakı, büyük Türk milletinin istikbaline sonuna kadar sahip çıkacaktır. Son olarak şu notu tüm CHP'liler iyi düşünmelidir: Türkiye'de anormal olan tek şey Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi CHP'nin yönetiminin emperyalizmin efendilerine göz kırpması, terör maşalarına avukatlık yapmasıdır. Özgür bey eğer bir şeyi normalleştirmek istiyorsa öncelikle CHP'yi normalleştirmeye kurucu ayarlarına döndürmeye gayret göstermelidir."