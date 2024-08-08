Üç sezon Çorum FK forması giyen Mikail Albayrak yeni sezon için Bayburtspor ile anlaştı.

2018-19 sezonunda Aydınspor’dan Çorum FK’ya transfer olan ve kırmızı siyahlı formayı 2021-22 sezon ortasına kadar giyen ve bu dönemde bir şampiyonluk sevinci yaşayan Mikail Albayrak ardından 52 Orduspor, Gümüşhanespor ve son olarakta geçtiğimiz sezon Fatsa Belediyespor takımlarında forma giydi.

Mikail Albayrak yeni sezon için Teknik Direktörlüğünü Cevdet Uzunköprü yardımcılıklarını ise Serdal Pekel, Bülent Akan ve kaleci antrenörlüğünü ise Sebahatin Çoban’ın yaptığı Bayburtspor için mücadele edecek.