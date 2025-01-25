U 18 liginde dördüncü hafta maçları sonunda Mimar Sinanspor ve Osmancıkgücü yollarına kayıpsız devam ediyorlar.

Ligin dördüncü maçında Mimar Sinanspor evinde konuk ettiği Buharaspor önünde gol şov yaparak16-0 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.

Osmancıkgücü ise sahasında Gençlerbirliği ile zorlu mücadeleyi 3-2 kazanarak dördüncü maçından da galibiyet ile ayrıldı.

Sungurlu Belediyespor ise sahasında İskilipspor’u ikinci yarıdaki oyunu ile 6-3 yenerek dördüncü maçında üçüncü galibiyeti alarak iddiasını devam ettirdi.

Kültürspor dördüncü maçında üçüncü galibiyetini Hattuşaspor’u 6-3 yenerek aldı ve yarıya devam etti.

Ligde beşinci hafta maçları bugün oynanacak.