Okullararası Yıldız Erkekler futsal grup birinciliği heyecanı Tokat’ta başladı.

Mimar Sinan Ortaokulu grubunda ilk maçında Tokat Fezvi Çakmak Ortaokulu’nu 5-2 yenerek iyi bir başlangıç yaptı.

Tokat Ali Yücel Spor Salonu’nda oynanan grup birinciliğinde A grubunda Giresun Teyyareedüzü Şehit Ufuk Bingöl, Sivas Özel Bahçeşehir Koleji, Samsun Gökçeçakmak Ortaokulu, Trabzon Cudibey Ortaokulu, B grubunda Çorum Mimar Sinan Ortaokulu, Amasya Suluova Gazi Ortaokulu ve Ordu Şehit Cüneyt Akkuş Ortaokulu C grubunda ise Adıyaman Polis Amca İmam Hatip, Yozgat Şehit Beytullah Yeşilay İHL ve Samsun Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu mücadele edecek.

Grubunda ilk maçında ev sahibi Tokat Fevzi Çakmak Ortaokulu ile karşılaşan Çorum Mimar Sinan Ortaokulu üstün bir oyun sonunda rakibine 5-2 üstünlük kurarak salondan galip ayrılarak gruba iyi bir başlangıç yaptı.

Mimar Sinan Ortaokulu grubunda ikinci maçında bugün saat 12’de Amasya Suluova Gazi Ortaokulu ile karşılaşacak ola ve on maçında ise yarın saat 13’de Ordu Şehit Cüeyt Akkuş Ortaokulu ile mücadele edecek.

Bu maçlar sonunda grup bininci olan takım yarı final grubuna yükselecek.