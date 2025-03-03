Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Mimar Sinanspor’da kan kaybı sürüyor.

Yeşil Beyazlılar sahalarında konuk ettikleri Karabük Eflanispor’a ilk yarıda yedikleri tek golle 1-0 mağlup olarak galibiyet hasreti sekiz maça çıktı.

Ligde son sekiz maçta dört beraberlik ve dört mağlubiyet alan Mimar Sinanspor dün sahasında konuk ettiği Karabük Eflanispor karşısında kötü gidişe son vermek için puan yada puanlar amacı ile çıktı.

Havanın güzel olması ve ramazan nedeni ile yeşil beyazlı takıma taraftar desteği de oldukça fazla oldu.

Maça iki takımda kontrollü başladı konuk Eflanispor kontrataklarla etkili olmaya çalıştı. Bu ataklarda ilk yarım saatte iki kez etkili gelen Eflanispor 28. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda Mimar Sinanspor’da hücumsal yapılan değişikliklerin ardından daha fazla rakip ceza alanında görünmesine karşın bu sezonki en büyük sıkıntısı olan ataklarısonuçlandırmakta yine beklenen performansı gösteremedi.

Maçın son dakikaları büyük bir heyecana ve mücadeleye sahne olurken yaşanan gerilimde iki takımda birer kırmızı kartla maçı onar kişi tamamladı.

Eflanispor bu galibiyet ile grupta ilk üç iddiasını devam ettirirken temsilcimiz Mimar Sinanspor’un galibiyet hasreti dokuz maça çıktı.

13. dakikada sağ kanattan Ömer Faruk topla hareketlendi ceza sahasına yan çizgisinden penaltı noktasına sert çıkardı Berk Can Aktaş topun gelişine sert vurdu kaleci Adem mükemmel bir refleksle topu köşeden kornere çeldi ve konuk takıma gol izni vermedi.

28. dakikada Eflanispor golü buldu. Bu dakikada sağ kanattan gelişen konuk takım atağında Yiğit Tiryaki topla ceza sahasına yaklaştı girmeden ortaya sert çıkardı Serhat Özyılmaz topun gelişine uzak köşeye sert bir vuruşla topu Mimar Sinanspor ağlarına göndererek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.