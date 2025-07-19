Mimar Sinanspor takımında U 13 kategorisi Yunus Emre Ergin’e teslim.

Yeni sezon planlama çalışmalarını sürdüren Mimar Sinanspor yönetimi bu doğrultuda U 13 kategorisi için Yunus Emre Ergin ile anlaştı.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ‘Futbolculuk kariyerinde edindiği tecrübe ve birikimini artık Mimar Sinanspor çatısı altında gençlerimize aktaracak.

Kendisine yeni sezonda başarılar diliyor kubümüze katkılarının artarak devam etmesi temendi ediyor ve birlikte daha güçlü birlikte daha umut doluyuz’ derildi.