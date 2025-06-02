Amatör Futbol’da Mimar Sinanspor dördüncü şampiyonluğu U 13 kategorisinde kazandı. Final maçında Vefaspor ile karşılaşan Vefaspor çok büyük çekişmeye sahne olan maçı 2-1 kazanarak bu sezonki dördüncü şampiyonluk kupasını aldı. İlk yarısını 2-1 önde tamamlayan Mimar Sinan karşısında Vefaspor büyük bölümünü üstün oynadığı maçta beraberliği sağladı şanssız bir golle 2-1 mağlup duruma düştü. Son dakikada Vefaspor kazandığı penaltı atışını değerlendiremeyince maçtan galip ayrılan Mimar Sinanspor bu sezonki dördüncü şampiyonluğu kazandı. Amatör futbolda bu sezon Mimar Sinanspor dördüncü kategorideki şampiyonluğunu kazandı. Yeşil Beyaslılar U 13 finalinde son derece dramatik bir maçta Vefaspor’u 2-1 yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Maçın henüz 2. dakikasında Mimar Sinanspor orta alanda kazandığı faul atışını çabuk kullandı ve Berat topla rakip ceza sahasına girdi yerden bir vuruşla takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

Golden sonra Vefaspor topu sahip oldu ve rakip kaleye gol için yüklendi. Tek kale oynadığı bu bölümde girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve maçın ilk yarısını Mimar Sinanspor 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da baskılı başlayan Vefaspor aradığı golü 32. dakikada buldu. Hayati’nin kendi kalesine attığı golle skor 1-1 oldu. Bu golden sonrada oyunda üstünlüğünü sürdüren Vefaspor baskılı oynarken 47. dakikada orta alana yakın noktadan kendi kalesine gol atan Hayati’nin vuruşunda kalecinin zamanlama hatası sonucunda Mimar Sinan ikinci golü buldu ve 2-1 öne geçti. 54. dakikada Emir’in atılması ile Vefaspor sahada on kişi kaldı.

Maçın son dakikasında Vefaspor penaltı atışı kazandı. Gazi Efe topu yandan auta gönderdi ve takımının beraberlik fırsatından yararlanamadı. Uzatma bölümünde de gol olmayınca Mimar Sinanspor sahadan 2-1 galip ayrılarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.