Fatih Sultan Mehmet İlkokul 3/B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Gülten Cevizci öncülüğünde 10 yıl sonra açılmak üzere kendilerine mektup yazdılar.

Yazılan bu mektupları zaman kapsüllerine koyarak, Adalet Sarayı'na giden öğrenciler, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Adalet Komisyon Başkanı Hasan Öztürk ve 2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Hayri Tacin ile Baro Başkanı Turan Kalıpçı'yı ziyaret ettiler.

Gelecekte ne meslek yapacaklarına dair hayallerini mektuba döken minik öğrenciler, adliyede yaptıkları ziyaretlerin ardından duruşma salonunda ve Adliye Sarayında fotoğraf çektirdiler.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan sınıf öğretmeni Gülten Cevizci, "Ağaç yaş iken eğilir, hayal kurmak kadar hayalleri gerçekleştirebilmek için hayatı tanımak da eğitimin bir parçasıdır. Bizim hayallerimiz de ortak olan ve tecrübelerini bizimle paylaşan sayın başsavcımız, ağır ceza mahkeme başkanlarımız ve baro başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyaretler sonrasında minik 3-B sınıfı öğrencileri hep birlikte hayallerini yazdıkları zaman kapsüllerini toprağa gömerek 10 yıl sonrası için bir araya gelmek ve yazdıkları ile yaşadıklarını değerlendirmek üzere sözleşerek ayrıldılar.

