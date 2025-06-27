Hitit Üniversitesi 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet töreninde konuşma yapan Rektör Ali Osman Öztürk, Morfoloji binasının temelini 2026 yılında atacaklarını söyledi.

Konuşmasına İsrail’in Filistin’de yaptığı insanlık suçuna değinerek başlayan Rektör Öztürk, “Sözlerime İsrail’in dünyanın gözü önünde vahşet ile şehit olan müslüman kardeşlerimizi anarak başlamak istiyorum. Dünyanın gözü önünde tarihte asla silinmeyecek olan bir insanlık suçu yaşanmaktadır. Bölgede barış, istikrar ve huzurun yeniden temin edilebilmesi için her platformda Filistinli din kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Hitit Üniversitesi’nin her alanda öğrenciler ve akademisyenlerle birlikte nice başarılara adım attığını söyleyen Öztürk, kısaca yaptıkları çalışmalarla ilgili şunları söyledi: “Merkez ve ilçe kampüslerimizin altyapılarında çok önemli gelişmeler sağladık. Toplam kapalı alanımız 2019 yılında 127 bin m2 iken bugün itibariyle 162 bin 640’a çıkardık. Bisiklet yolumuzu 2 binden 8 bin 700’e çıkardık. Spor alanlarımızı 18 binden 24 bin m2’ye çıkardık. En önemlisi eğitim alanlarımızı 18 binden 23 bin 400 m2’ye çıkardık. Kuzey kampüsümüz arkadaşlarımız üniversiteye adım attığında fiziki gerçekleşmesi yüzde 30 iken yüzde 100’e tamamladık. İlahiyat Fakültesini yeni binasına kavuşturduk. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sağlık Birimleri ve Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültelerini 2026 yılı itibariyle ortak kampüsümüze taşımak üzere projelendirmiş ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na yatırım hızlandırmaya dahil edilmiş bulunmaktayız.

Mezunumuzun bahsettiği Morfoloji binası ile ilgili olarak pandemi ve depremden dolayı 2 kere ihaleye çıkmış olmamıza rağmen devletimizin ve milletimizin öncelikleri bağlamında daha sonra adımımızı atmak gerekçesiyle ortak dersliğimizin 2026 yılında tamamlanmasıyla birlikte Morfoloji binamızın da temelini atmış olacağız.”