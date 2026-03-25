Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum İl Başkanlığı tarafından, partinin kurucu lideri Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadetinin 17. yıl dönümü dolayısıyla Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.
Ulu Camii’nde gerçekleştirilen programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunarak Muhsin Yazıcıoğlu dualarla yâd edildi.
Programa Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, BBP İl Başkanı Özkan Yandım, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu katıldı.
