Prof.Dr. Arif Ersoy Caddesi ortasında bulunan yapının yıkımının ardından açıklama yapan mahalle muhtarları memnuniyetlerini dile getirdiler.

Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı ve Kunduzhan Mahallesi Muhtarı Kadir Akçal, yolun açılmasına engel olan ve her iki mahalleyi mağdur eden kaçak yapımının yıkılmasından dolayı Çorum Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı konuyla ilgili yaptığı açıklamada Çorum Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Yıllardır iki mahallenin kaderi ile oynan, insanlarımızın trafik konusunda büyük sıkıntılar yaşamasına sebep olan Çöplü ve Kunduzhan Mahallesi sınırlarında bulunan bir cemaate ait kaçak yapının yıkılmasına öncülük eden, Çorum Belediyesi ve çalışanlarına Çöplü Mahallesi ve Kunduzhan Mahallesi sakinleri adına hatta Çorum adına sonsuz teşekkür eder, belediyeye çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

Benzer bir açıklama da Kunduzhan Mahallesi Muhtarı Kadir Akcal’dan geldi. Akcal, Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi’ni tıkayan bu yapının kaldırılması konusunda daha önceden Kunduzhan Mahallesi muhtarlığı olarak Çorum Belediyesi’ne talepte bulunduklarını belirterek, “Bir cemaate ait olan bu yapı yolun açılmasına engel oluyordu. Bu yapı yüzünden YEDAŞ aydınlatma yapamıyordu. Yolun daralması nedeniyle bölgede trafik kazaları yaşanıyordu. Kısacası yolun ortasında kalan bu yapı mahallemizi mağdur ediyordu. Sorunun çözümünde çaba gösteren Çorum Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.”şeklinde belirtti. (Haber Merkezi)