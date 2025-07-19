Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Çorum Şubesi, Çorum Milletvekillerini ziyaret etti.

MÜSİAD Şube Başkanı Ömer Battal, yönetim kurulu üyeleri Ali Dost, Kenan Özdemir, Ali Yılmaz ve Çağrı Ankaralı’dan oluşan heyet AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ile Av. Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve MHP Çorum Milletvekili, Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı’yı makamlarında ziyaret ederek, karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.

Milletvekilleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, MÜSİAD heyetine teşekkür ettiler.