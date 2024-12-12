Gazeteci Muhammed Muttalip Yalçın sürekli basın kartı aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 2024 yılı üçüncü Basın Kartı Komisyonu’nun sonuçlarını duyurdu. Medya mensuplarının başvurularını değerlendiren komisyon, başvuruları olumlu sonuçlandıran gazeteciler için basın kartı dağıtımına başlandı. Basın kartı almaya hak kazanan isimlerin kartları, baskı sürecinin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlükleri aracılığıyla ilgili kişilere ulaştırılmaya devam ediyor.

1 Mayıs 2000 tarihinde gazetemizde mesleğe başlayan Yalçın, uzun yıllar İhlas Haber Ajansı Çorum muhabiri olarak görev yaptı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde görev yapan Yalçın, yaptığı haberlerle dikkat çekti. Sosyal sorumluluk projelerinde de görev alan Yalçın, Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen yarışmalarda çeşitli ödüller kazandı.

1 Mayıs 2000 tarihinde gazetecilikteki yolculuğunu, "Sürekli Basın Kartı ile taçlandırmanın onur ve mutluluğunu yaşadığını dile getiren Yalçın, "Bu süreçte beni yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen ailem, tüm meslek büyüklerim ile meslektaşlarıma teşekkür ederim" dedi.