FATİH BATTAR

Çorum’da SMA hastası çocuklar ve ailelerine destek olmak amacıyla Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği açıldı.

Karakeçili Mahallesi Albayrak Caddesi Küçük Park İşhanı’nda faaliyete geçen derneğin açılışına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Baro Başkanı Av Turan Kalıpcı, CHP İl Başkanı Ümit Er, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık ve dernek üyeleri katıldı.

Derneğin açılışında konuşan Nefes Derneği Başkanı Erhan Avcı; “SMA ile mücadelemiz Çorum’un evladı Alp Keskin ile başlamıştı bizler Alp Keskin ile başlayan bu mücadelemizi diğer bebeklerimize de nefes olabilmek adına yaklaşık bir yıldır sürdürüyoruz ve gördük ki birlik olunca tüm zorluklar kolaylaşıyor bu bağlamda bizden medet uman bize umut bağlayanlar için çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda zerre geri adım atmadık sizlerin sayesinde SMA camiasında nefes ailesi güvenilen ve dualarla anılan bir ekip olmuştur. Nefes beklenen olmuştur, nefes umut olmuştur. Nefes ailesi sadece SMA’lı çocukların ilacına kavuşması noktasında değil kendisine ihtiyaç duyulan her alanda güzel çalışmalara imza atmayı da ihmal etmemiştir. Yaşadığımız deprem felaketi sonrasında nefes ailesi depremden etkilenen vatandaşlarımızın da yaralarını sarma gayreti içerisinde olmuştur sen varsan nefes var diyerek başladığımız mücadelemizi Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği çatısı altında sürdürmeye karar verdik derneğimiz hepimiz için hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise “SMA hastası aileleri para toplamak için vatandaşlarla baş başa bırakıyor. Tabi ki tüm milleti yardımseverdir. Fakat sosyal devlet bu konuyu bir an önce çözmeli. Bu anlamda da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu konuyu tekrar gündeme getireceğimizin sözünü veriyorum.” dedi