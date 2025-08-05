Çorum’un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Nehri’ne düşen bir kedi, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, çevredeki vatandaşların kedinin suya düştüğünü fark ederek yetkililere haber vermesiyle başladı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Osmancık Belediyesi İtfaiye ekipleri, kediye ulaşmak için titiz bir çalışma yürüttü. Nehir kenarına yanaşan ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra özel ekipmanlarla kediyi sudan çıkardı. Islanmış ve korkmuş halde bulunan kedi, itfaiyeciler tarafından güvenli bir alana alındı.

Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen kediye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kurtarma operasyonunu izleyen vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkür etti. Osmancık Belediyesi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kızılırmak’a düşen kedi, itfaiye ekiplerimizce kurtarıldı” notunu paylaştı.