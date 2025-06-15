İsrail ve İran arasındaki saldırılar iyice alevlendi. Orta Doğu'da yaşananları dünya son birkaç gündür endişeyle takip ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yeni açıklama geldi.

NETANYAHU: SAVAŞIN SONUNDA İRAN'DA REJİM DEĞİŞEBİLİR

Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların rejim değişikliğine neden olabileceğini söyledi. Netanyahu, şu ifadeleri kullandı: "Tahran yanıyor. Görevi tamamlamakta kararlıyız. İsrail'in İran liderliğini hedef alan saldırıları, İran'da rejim değişikliğini mümkün kılabilir. İstihbaratımız İran'ın Husiler'e nükleer silah aktarmak istediğini gösteriyor. Şimdi de Tahran'daki Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanını ve yardımcısını öldürdük.





İran halkı şimdi isyan edip etmeyeceğine karar verecek. İsfahan reaktörünü imha ettik, o tesis olmadan nükleer silah geliştirmeleri imkansız. Nükleer programı ve balistik füzelerinden kaynaklanan İran'ın çifte tehdidini ortadan kaldırma misyonumuzu sürdüreceğiz."

TRUMP: SAVAŞA MÜDAHİL OLMAMIZ MÜMKÜN

Trump, İsrail-İran çatışması hakkında ABC News'e açıklama yaptı. ABC News'ten Rachel Scott'a konuşan Trump, İsrail-İran çatışması için şu an ABD'nin müdahil olmadığını belirterek "Ancak müdahil olmamız mümkün." dedi. Trump, ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çatışmada arabulucu olmasına "açık" olduğunu vurgulayarak, "O hazır. Beni aradı. Uzun uzun konuştuk." ifadesini kullandı.

İRAN İSRAİL'E 50 BALİSTİK FÜZE FIRLATTI

İsrail ordusu, İran'dan 50 balistik füze ateşlendiğini açıklayarak ülke genelinde sığınaklara yakın olma talimatı verdi. Bu süreçte açık alanlarda hareketin kısıtlanması ve toplanmadan kaçınılması gerektiği uyarısı yapıldı. Hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devreye sokulduğu bildirildi.

"İSRAİL ŞU ANDA ATEŞKESLE İLGİLENMİYOR"

Axios'a konuşan İsrailli yetkili, "İsrail şu anda ateşkesle ilgilenmiyor çünkü henüz tüm hedeflerini gerçekleştirmedi" dedi. İsrail Basını, İsrail'in Tahran'daki örgüt binasına düzenlediği saldırıda Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve yardımcısının enkaz altında kaldığını ve durumlarının bilinmediğini aktardı.

İSRAİL'DEN YENİ SALDIRI DALGASI

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'ın batısına yeni saldırı dalgası başlatıldığını açıkladı.

HALKA "SIĞINAKLARA GİRİN" ÇAĞRISI

İsrail ordusu, alarmlar duyulduktan sonra güvenli sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emre kadar burada kalınması gerektiğini vurguladı. Cep telefonlarında acil durum alarmları, füzelerin ilerlediği istikamette de saldırı alarmları çaldı.

İsrail ordusu saldırıdan bir süre sonra yaptığı açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin ardından yapılan durum değerlendirmesi sonucunda vatandaşların sığınaklardan çıkabileceğini duyurdu. İç Cephe Komutanlığı, korunaklı alanlardan ayrılmaya izin verildiğini bildirdi.

İSRAİL: İRAN'DAN GÖNDERİLEN FÜZELERİN ÇOĞU ENGELLENDİ

Füzelerin çoğunun engellendiği, düşen herhangi bir füze bilgisinin alınmadığı paylaşılan açıklamada, İsraillilere, İç Cephe Komutanlığının talimatlarını takip etmeye devam edilmesi tavsiyesinde bulunuldu. Ordu önceki açıklamasında, İran'dan füzeler ateşlendiği duyurusunun ardından yapılan durum değerlendirmesi sonrası vatandaşların sığınaklardan ayrılabileceğini bildirirken, acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı da herhangi bir yaralanmaya ilişkin çağrı alınmadığını açıklamıştı.

İSRAİL ORDUSU: SIĞINAKLARDAN ÇIKABİLİRSİNİZ

İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiği duyurusunun ardından yapılan durum değerlendirmesi sonrası vatandaşların sığınaklardan ayrılabileceğini bildirdi. Ordu açıklamasında, durum değerlendirmesinin ardından, İç Cephe Komutanlığınca ülke genelindeki tüm korunaklı alanlardan ayrılmaya izin verildiği bilgisi paylaşıldı. İç Cephe Komutanlığının talimatlarının izlenmeye devam edilmesi gerektiği kaydedildi. Öte yandan, saldırı uyarısı nedeniyle İsrail'in kuzey ve merkezinde sirenler çalarken, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı herhangi bir yaralanmaya ilişkin çağrı alınmadığını açıkladı.

İRAN: BİZE SALDIRI OLMAZSA KARŞILIK VERMEYİZ

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "(İsrail'den) Bize saldırı olmazsa karşılık vermeyiz." açıklamasında bulundu.

İRAN'DA OKULLAR İKİNCİ BİR AÇIKLAMAYA KADAR TATİL EDİLDİ

İran'da tüm eğitim kurumları ikinci bir açıklamaya kadar tatil edildi. İsrail'de olağanüstü hal ve kısıtlamalar 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

İSRAİL'DEN TAHRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI

İran'ın misilleme saldırısından önce İsrail güçleri tarafından İran'ın başkenti Tahran'da yeni bir saldırı dalgası başlatıldı. Tahran'da patlama sesleri duyulurken, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğine yönelik anonslar yapıldı. İsrail uçakları, İran'ın başkentini bugün içinde ikinci kez vurdu. Tahran semalarına siyah dumanlar yükseldi.

CAMİLER VE METROLAR SIĞINAK OLACAK

İran hükümeti sözcüsü Fatemeh Mohajerani devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Camiler halkın kullanımına açık barınaklar arasında yer alıyor, okullar ve metro istasyonları bu gece kullanıma açılmaya hazır olacak" diye konuştu.

İRAN'DA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 128'E YÜKSELDİ

İran medyası, İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 128'e çıktığını bildirdi. 900 kişi ise yaralandı. İsrail'de ise İran'ın misillemesi nedeniyle 742 İsraillinin evsiz kaldığını duyurdu.

NETANYAHU: BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın düzenlediği füze saldırısında İsrail'in Bat Yam kentinde ağır hasar alan bir binaların olduğu bölgeye gitti. Netanyahu burada İsrail'in bir varoluş mücadelesi verdiğini belirterek, "Bu bir kurtuluş savaşıdır, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek" dedi.