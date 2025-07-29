Anadolu Eğitim Sendikası Genel Sekreteri ve Çorum Şehit Fatih Tekin Mesleki ve Teknik Uygulama Merkezi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nihat Örs, Kitapyurdu Yayıncılık'tan şiir kitabı çıkardı.

Düşlerin Rengi-Hikayeli Şiirler- adlı şiir kitabının ilk kitabı olduğunu belirten Örs, şiir okumayı, seslendirmeyi ve yazmayı hayatın bir parçası olarak gördüğünü belirterek, şöyle dedi: Şiir benim için bir liman gibi. Yaşadıklarım, yaşayacaklarım hayatımın içinde izler bırakıyor, bırakacak.Sevginin, acizliğin, ayrılığın, kimlik bunalımının, muhabbetin, hayal kurmanın velhasıl insana dair bütün duyguların bir ömür sınırında karşılaşacağımız yansıması şiirde insanlara ulaşır.

Düşlerin Rengi, bu duyguların kendi payıma düşen kısmının küçük bir yansıması. Her şiirin karşılığı olan hikayeler de gerçek hayattan ilhamla her okuyanda farklı hikayeler çağrıştırabileceği gibi bir bakıma şiirin bendeki küçük bir yansıması. Şiir ve diğer edebi türlerde çalışmalarım devam edecek. Maksat kubbede bir hoş seda bırakabilmek."