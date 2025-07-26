Çorum’da Gençlerbirliği ve HE Kültürspor takımlarında amatör olarak oynadıktan sonra Kırıkhanspor’da ilk profesyonel imzayı atan Nurettin Çağlar yeni sezon için Çorluspor ile anlaştı.

Bugüne kadar 12 profesyonel takımda forma giyen Nurettin Çağlar, Beykoz İshaklı, Fethiyespor, Uşakspor, 1922 Konyaspor, Somaspor, Diyarbekirspor, Mersin idman Yurdu, Nazillispor, Batman Petrolspor ve son olarakta geçen geçen Kırıkkale FK takımlarında forma giydi.

Bugüne madan 3. ligde 198, 2. ligde 134 ve Türkiye Kupasında 13 maça çıkan Nurettin Çağlar 71 gole imza attı.