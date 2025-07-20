Genel Başkanlığını Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı Gelecek Partisi, çifte istifayla sarsıldı. Parti kurucularından İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin, istifa ettiklerini açıkladı. Vekiller istifalarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla duyurdular.

Temurci uzun açıklamasına

Şahin de "Kurucusu olduğum Gelecek Partisi’nden bugün itibarıyla istifa ediyorum. Siyasi mücadelemiz yol arkadaşlarımızla birlikte sonuna kadar sürecektir" notuyla açıklamasını yayınladı.

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber ekranlarında İsa Mesih Şahin'in ilk kez Taksim Meydanı'na özel açıklama yaptığını belirterek, gelen mesajı okudu.

İki önemli ismin AK Parti'ye geçip geçmeyeceği belli oldu. Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

"İsa Mesih’ten şimdi özel bir açıklama geldi. Şu ana kadar hiçbir gazeteciye cevap vermemişler. Ama ben kendisinden rica ettim. TGRT Haber Taksim Meydanı için hem Selim Temurçi’nin hem İsa Mesih Şahin’in yol haritasını sordum. Dedim ki AK Parti’ye geçeceğiniz konuşuluyor siyaset kulislerinde. Böyle bir kararınız var mı?

“Ben AK Parti’ye gideceklerini düşünüyorum”

İsa Mesih Şahin, yayınımızı da izliyor. Bir cevap yazdı. TGRT Haber Taksim Meydanı için özel bir açıklama yaptı. Şahin şunları söyledi: ‘ Biz kendimizi bağımsız bir pozisyona çekiyoruz. Ben Gelecek Partisi’nde İstanbul’da il başkanlığı yaptım. Aynı zaman da Selim Bey de ülke genelinde teşkilat başkanlığı yaptı. Çok sayıda yol arkadaşımız var. Önümüzdeki süreçte gerek İstanbul özelindeki, gerekse ülke genelindeki tüm yol arkadaşlarımızla siyasete devam edeceğiz.”

Bu açıklamadan çıkardığı sonucu da yorumlayan Yarkadaş, “Ben AK Parti’ye gideceklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.