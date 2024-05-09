Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Oksijen Offroad Kulübü tarafından düzenlenen Bölgesel Mahalli Offroad Festivalinde Çorum Offroad ekibi üstün başarı sağladı.

4 ARAÇ DERECEYE GİRDİ

Toplamda 150 aracın katılım sağladığı ve Çorum'dan 5 araç ve yaklaşık 20 kişilik ekip ile katılım sağlanan yarışta 4 araç dereceye girerek kupaya hak kazandı.

Çorum ekibinden katılan 1 araç ise şov amaçlı devrildi. Pilot Cesur Çetin ve Co pilot Mustafa Evcümen güvenlik tedbirlerinin alındığı pistte herhangi bir yaralanma söz konusu olmadan aracını devirdi.

S3 Katagorisinde Pilot Emre çubuk co pilot Yakup Çeliker 2'ncilik kupasını aldı. 50 aracın katıldığı ve en çekişmeli kategori olan S5 kategorisinde ise pilot Ahmet Hançer ve Co pilot Cesur Çetinle 1'incilik kupasını, Pilot Burak Küçükbenli ve Co pilot Yasin Bolat ile 3'üncülük kupasını şehrimize kazandırdılar.

Özel etap gösteri aracı ile pisti tamamlayan Serdar Güccan da 3'üncülük kupası aldı.