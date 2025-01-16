Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Çorum’da gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda, Zile Kavşağı’nın tehlikesine dikkat çekerek acil çözüm talep etti.

ZİLE KAVŞAĞI: "ÖLÜM KAVŞAĞI" OLARAK ANILIYOR

Çorum Valisi Ali Çalgan’ın başkanlık ettiği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda, Karayolları 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş, bölgede devam eden karayolu çalışmaları hakkında bilgi verdi. Toplantıda söz alan Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, özellikle Zile Kavşağı’ndaki yoğun trafik kazalarına dikkat çekti. Başkan Arslan, bölge halkı arasında "ölüm kavşağı" olarak anılan bu noktada, kazaların sık sık can ve mal kaybına yol açtığını vurguladı. Konuşmasında, “Bu kavşak, Alaca’da yaşayan herkes için ciddi bir sorun. Acil önlemler alınması konusunda beklentimiz büyük,” ifadelerini kullandı.

VALİ ÇALGAN'DAN ÇALIŞMA TALİMATI

Vali Ali Çalgan da konuşmasında, Zile Kavşağı’nın kaza oranlarının yüksekliğine dikkat çekerek, Karayolları 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş’e bölgede gerekli çalışmaların yapılması için talimat verdi.