Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ömer Tök'ün kızı Merve Tök, Battal Eftal ile hayatını birleştirdi.

Ülkü-Ömer Tök çiftinin kızı Merve Tök, Leyla-Gülhan Efdal çiftinin oğlu Battal Eftal ile dünya evine girdi.

Düğüne Vali Ali Çalgan, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, BBP İl Başkanı Av. Özkan Yandım, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Hakimiyet, genç çifti tebrik eder, ömür boyu mutluluklar diler.