Çorum OSB Haziran Ayı Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Toplantısı dün gerçekleştirildi.

Vali Ali Çalgan başkanlığında OSB Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda yatırımcıların taleplerinin değerlendirildiği belirtildi.

Altyapı ile ilgili mevcut çalışmalar ve geleceğe yönelik planlamaların da ele alındığı toplantıda, kuraklık nedeniyle Çorum OSB'nin su temin imkânlarının masaya yatırıldığı, Çorum OSB Sürekli Eğitim Merkezi’nin fizibilite sürecindeki ilerlemeler değerlendirilerek, merkezin konumu üzerinde durulduğu ifade edildi.