Uzun yıllar Gençlerbirliği'nde forma giyen ve yöneticilik yapan Osman Akar(60) geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

MEHMET VE OĞUZHAN YALÇIN’IN AKRABASI

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın babası Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mehmet Yalçın'ın da teyzesinin oğlu olan Osman Akar, bugün öğle saatlerinde Çorum-Mecitözü Yolu Elvan Çelebi Köyü yakınlarında geçirdiği kaza sonrası yaşamını yitirdi.

Edindiğimiz bilgiye göre, Tokat’ın Turhal ilçesinde öğretmen olarak görev yapan Osman Akar, Çorum istikametine doğru seyahat ederken yağış nedeniyle aracı şarampole devriliyor.

YOLUN KENARINDA TELEFONDA KONUŞURKEN ARABA ÇARPIYOR

Aracından inip “kaza yaptım” diye yakınlarını arayan Osman Akar'a telefonla konuştuğu esnada arkadan gelen araç önce Akar’a sonra da aracına çarpıyor.

Tarlaya fırlayan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Akar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Merhumun cenazesi 17 Mart Pazar günü Abdibey Cami’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığında toprağa verilecek.