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Amatör futbolda Çorum futbolu adına şok karar. Osmancık Belediyespor beş yıldır mücadele ettiği Bölgesel Amatör Ligden çekilme kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada "2018-2019 Futbol sezonunda yükseldiğimiz ve 5 sezon kısıtlı imkanlarla başarılı mücadele ettiğimiz Bal liginden gerekli olan paranın tedarik edilememesi gerekli desteğin bulunamaması üzerine yönetim kurulumuz 12 Ekim Perşembe günü toplanarak 2023-2024 Sezonunda bal liginden çekilme kararı almıştır ve bu karar A takım oyuncularımıza aynı gün tebliğ edilmiştir tüm spor kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.