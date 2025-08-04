Çorum'un Osmancık ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Osmancıkspor'un eski kaptanı, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde D100 Karayolu Koyunbaba Mahallesi Arafat Tepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Menduh Engel'e, E.Ç. yönetimindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola düşen Engel, ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki sürücüler ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Engel, daha sonra Çorum'a sevk edildi. Engel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Belediyeden emekli olan ve ilçede çok sevilen bir isim olan "Menduh Kaptan" lakaplı Ahmet Menduh Engel'in cenazesi, Beylerçelebi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi. Osmancıkspor'un kaptanı olarak yıllarca futbol oynayan Engel'in cenaze törenine ailesi, spor camiasından arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.