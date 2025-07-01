Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir oto yıkamacıya giden İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Şehit Burak Yılmaz Polis Merkezi ekipleri, şoke eden manzarayla karşılaştı.

Otomobilin içerisinde dükkan sahibi 22 yaşındaki Arda G. (22), arkadaşları 25 yaşındaki Yiğithan U., 24 yaşındaki Abdulvahit B'yi ölü olarak buldu. 18 yaşındaki Butahan A'nın cesedi ise lavabonun önünde bulundu. 4 genç ile birlikte köpeklerinin de öldüğü belirlendi.

Oto yıkamacıdaki incelemede, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ve tabanca ele geçirildi. İlk tespitlere göre vücutlarında ateşli silah yaralanması bulunmayan gençlerin cenazeleri, incelemenin ardından Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Garaj kapısı kapalı olan iş yerinde uyuşturucu kullanımı veya egzoz gazı zehirlenmesi nedeniyle yaşamlarını yitirdikleri değerlendirilen gençlerin kesin ölüm sebebi, otopsi sonucu belirlenecek