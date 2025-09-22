Samsun’da faaliyet gösteren Otokoç Otomotiv, yeni nesil Volvo elektrikli EX30 ve EX40, benzinli ve plug-in hibrid XC90, XC60 modellerini Çorum’da görücüye çıkardı.

Anitta Otel’de düzenlenen etkinlikte, Volvo'nun EX30, EX40, XC90 ve XC60 modellerinin tanıtımı yapıldı.

Çorum’da Volvo marka araç tutkunlarının katıldığı programda Otokoç Samsun Volvo Satış Lideri Burhan Faik Gedik, bir konuşma yaparak; “Samsun ailesi olarak Çorum'da faaliyet gösteren iş insanları ile birlikte Samsun'da destek olabilmek adına bir kahvaltı etkinliğinde buluşmak istedik. Tüm araçlarımızı deneyimlemelerini ve markamızın konforunu, güvenliğini test etmelerini istedik. Hem servis hem de satış olarak en üst seviye hizmet vermek için elimizden gelenin yapılacağını belirttik. Bizi güzel ağırladıkları için hepsine teşekkür ederiz.” dedi

Programa katılan vatandaşlar yeni nesil Volvo araçlarını test etti.

Volvo tutkunları, elektrikli EX30 ve EX40 benzinli ve plug-in hibrid XC90, XC60 modellerini Çorum sokaklarında deneyimleme fırsatı buldu.