Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir eden Baki Gınık idaresindeki 06 CHS 258 plakalı otomobile, Organize Sanayi Bölgesi’nde aynı istikamette seyir halinde olan Menderes Karaçil idaresindeki 19 SB 512 plakalı kamyon çarptı. Kazada sürücü Baki Gınık ile araçta yolcu olarak bulunan Yasin Karaoğlu ve Erol Öztemel ağır yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.