Meksika'nın Sinaloa eyaletinde kan donduran bir olay yaşandı. Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, eyaletin başkenti Culiacan yakınlarında 20 kişinin cansız bedeni bulundu.

6 KİŞİNİN KAFASINI KESTİLER

Yetkililer, cesetlerin 6'sının kafası kesilmiş halde olduğunu bildirirken, 16 cesedin bir minibüs içerisinde, diğer 4'ünün ise bir otoyol köprüsüne asılmış şekilde bulunduğunu açıkladı. Bölgedeki güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.

UYUŞTURUCU KARTELLERİ ARASINDA ÇATIŞMALAR ARTTI

Sinaloa, son aylarda uyuşturucu kartelleri arasında yoğun çatışmalara sahne olurken, yaşanan bu vahşet, ülkedeki organize suç sorununun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.