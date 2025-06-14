İskilip Belediyespor güreşcisi Özdenur Özmez Avrupa Güreş Şampiyonasında tarih yazıyor.

Milli güreşci yaptığı dört maçıda sayı vermeden kazanarak finale yükseldi.

Makedonya’nın Üsküp kentinde devam eden U 17 Avrupa Güreş Şampiyonasında 61 kiloda milli mayoyu giyen Özdener Özmez ön eleme maçında Estonya’lı Karol Tamson’u 10-0 teknik üstünlük ile yendi.

Ardından ikinci turda İsveçli İnez Ester Lea Aireksinen ile karşılaşan Özdenur Özmez rakibini henüz ilk dakika içinde tuşla yenerek çeyrek finale yükseldi.

Özdenur Özmez çeyrek final maçında geçen yılın Avrupa Şampiyonu olan Gürcistanlı rakibi Miranda Kapanadze ile karşılaştı. Rakibini birinci dakikalada dolmadan 2-0 önde götürdüğü maçı yine tuşla kazanan Özmez yarı finale yükselmeyi başardı.

Yarı final maçında Bulgaristan’dan Andrea Niseva ile karşılaşan Özdenur Özmez rakibini yine sayı vermeden 8-0 yenerek finale sayı vermeden yükseldi ve büyük bir başarıya imza attı.

Özdenur Özmez dün akşam seansında altın madalya için Bağımsız Sporcu Zalina Totrova ile mücadele edecek.