Özel Pınar Koleji 8.sınıfları için mezuniyet töreni yapıldı. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen törene okul idarecileri, öğretmenler, 8/A ve 8/B öğrencileri ile aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından okul müdürü Hasan Tay günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Mezun öğrenciler adına Mete Kaya’nın konuşma yapmasının ardından öğrencilere diplomaları verildi.

Yaş pasta kesilmesinin ardından öğrenciler havaya kep atarak mezun olmanın sevincini yaşadılar. Mezuniyet programı yemek ve eğlencenin ardından sona erdi.