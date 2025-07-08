CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV’de katıldığı canlı yayında gazeteci Sinem Fıstıkoğlu, Kürşad Oğuz ve İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.

Özel, Kartalkaya’daki yargı sürecinin Soma faciasındaki gibi sonuçlanmaması için çaba göstereceklerini belirtti. “Soma’da ilk gün herkes 'Unutursak yüreğimiz kurusun' diyordu. Son gün salonda 150 kişi kalmıştı. Sanıklar birkaç gün cezaevinde yatıp dışarı çıktılar. Şimdi biri Dikili’de biri Ayvalık’ta elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Kartalkaya’da da bu yaşanmasın diye mücadele edeceğiz” dedi.

Çocuklar boşu boşuna öldü!

Özel, Kuzey Irak’ta metan gazı nedeniyle ölen 12 askerle ilgili açıklamalarda bulundu. Olayda büyük bir ihmal olduğunu vurgulayan Özel, “Bu işi bilen herkes aynı şeyi söylüyor: Çocuklar boşu boşuna öldü” dedi.

Devlete ait 19 civciv ölse hesabı sorarsınız

“O mağaraya, yıllar önce şehit olan bir subayımızın naaşını bulmak için gidiliyor. Burası metan gazı riski olan bir yer. Böyle bir alana girecek kişinin özel koruma kıyafetleri, ölçüm cihazları ve oksijen destekli maskeleriyle donatılması gerekir. Ancak bize anlatıldığına göre, bu kurallara uyulmadan 19 asker birlikte içeri giriyor. Devlete ait 19 civciv ölse hesabı sorarsınız. Burada 12 aslan parçası boşu boşuna şehit oldu.”

“Bu kadar tecrübeli bir orduda bu tedbirsizlik kabul edilemez”

Özel, yaşanan bu olayın bu tecrübeyle bağdaşmadığını ifade etti:

“Böyle bir devirde, bu kadar tecrübeli bir ordunun böyle bir tedbirsizlikle kayıplar vermesi kabul edilemez. Konuyu Meclis gündemine taşıyacağız. Bir araştırma komisyonu kurulması için girişim başlatacağız. Mutlaka Meclis eliyle bu olayın tüm yönleriyle araştırılması gerekiyor.”

Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü

CHP’nin Manavgat Belediyesinde rüşvet operasyonuyla ilgili de konuşan Özgür Özel, "İki kişiyi görevlendirdim. Elde ettiğimiz bilgilere göre durum iç açıcı değil. Para alma iddiası var gibi duruyor. Böyle olduysa mahkemeyi beklemeden ilgisi kim varsa gerekeni ilk biz yapacağız. Yolsuzluk varsa biz gerekeni yapmadan nasıl seçmenin karşısına çıkacağız? Tabi ki gerekeni neyse onu ilk biz yapacağız. Biz iktidar gibi değiliz yanlış varsa karşısında olacağız. Bir tane çürük elma da tüm sepeti çürütemez. İlgisi kim varsa kesinleşirse CHP olarak ilk biz yapacağız. Görüntüleri gördüm başımdan aşağı kaynar sular döküldü ama o görüntüler montaj çıkarsa arkadaşın arkasında dururuz. Yolsuzluk varsa kimsenin arkasında durmayız" şeklinde konuştu.

Özel'den fezleke ve dokunulmazlık çıkışı: "Her şeyi göze alıyorlar, bunun da bir maliyeti olur"

Kürşad Oğuz’un “İktidar sizin dokunulmazlığınızın kaldırılmasını göze alır mı?​” sorusu üzerine Özel, bu tür adımların mümkün olduğunu ancak sonuçlarının da olacağını ifade etti.

“Her şey beklenir. Göze alır demektir. Ama bunun da bir maliyeti olur. Şu ana kadar pek çok maliyete katlandılar, buna da katlanmayı göze alabilirler.”

“CHP anketlerde birinci parti çıktı, Erdoğan normalleşmeyi bitirdi”

Özel, AKP’nin CHP karşısında yaşadığı güç kaybının ardından "normalleşme sürecini" sona erdirdiğini öne sürdü:

“Erdoğan’a demişler ki anketlerde CHP birinci parti. O da normalleşmeyi bitirmek istedi. 9 Ekim’de Akın Gürlek’i görevlendirdiler. Hem de Bakan Yardımcılığından istifa ettirerek. Yasaya aykırı biçimde, siyasi makamdan yeniden yargı kürsüsüne oturtuldu. Buz gibi AKP’liyken başsavcı oldu başımıza.”

“Perşembe günü 410 belediye başkanımızla yol haritası belirleyeceğiz”

Özel, önemli bir buluşmayı da kamuoyuna açıkladı:

“Perşembe günü 410 belediye başkanımız Ankara’da bir araya gelecek. Her şeyi açıkça konuşacağız. Yeni dönemin yol haritasını birlikte çizeceğiz. Onlar yeni faza geçti, biz de geçeceğiz.”

"Ekrem’i bırak diyorlar, 15 milyon insanın oyuna sırtımı dönemem”

Özel, “Bana diyor ki, Ekrem’i bırak, Ankara merkezli siyaset yap. 15 milyon insanın oyunu almış birine nasıl sırtımı dönerim?​” sözleriyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na desteğini yineledi.

"Siyaset mühendisliği dönemi geride kaldı"

Özgür Özel, iktidarın ve bazı çevrelerin CHP içindeki dengeyi kendi çıkarlarına göre şekillendirmeye çalıştığını ancak artık bu tür “siyaset mühendisliği” girişimlerinin işlemediğini belirtti:

“Siyaset mühendisliği yapıyorlar kendilerince. Ama o dönemler geride kaldı. 23 yıldır kazanıyorlardı. Her şeyin bir sonu var. Bu sefer biz kazandık.”