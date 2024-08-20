CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağındaki kırık bazı söylentilere yol açtı...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağının kırıldığını açıklamıştı.

Konuya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Basit bir ev kazası geçirdim. Sağlık durumumum gayet iyi." demişti.

VURULDU İDDİALARI YAYILDI

Bugün ise bazı hesaplardan Özgür Özel'in ayağının kırılmadığına yönelik paylaşımlar geldi.

Özellikle bu hesaplar Özgür Özel'in ayağından vurulduğunu iddia etti.

NET CEVAP VERDİ

Bu iddiaların ardından ilişkin TV100 ekranlarında gazeteci Barış Yarkadaş, Özgür Özel ile yaptığı söyleşiyi açıkladı.

"FETÖ'CÜ HESAPLAR YAYDI"

Özgür Özel iddialara ilişkin, "İddiaları FETÖ'cü hesaplar yaydı. Ayağımda ufak bir kırık var." açıklamasını yaptı.

Özgür Özel açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Bu paylaşımı ilk önce sabah saatlerinde FETÖ’cü hesaplar paylaştı, ben bu paylaşımları görünce FETÖ’cülerin peşinden gidenlerin de bunları paylaştığını gördüm. Benim Güven Hastanesi'nde çekilen filmin e-sağlık üzerinden e-Devlet’e yüklüdür. İsteyen bakabilir. Devletin elinde olan filmde parmaktaki kırık ortadadır, isteyene filmi de atabilirim.