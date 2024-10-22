Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Yılın EN’leri ödül töreninde unutulan Avrupa Şampiyonu ve Dünya üçüncüsü Özdenur Özmez’e ödülü gecikmeli olarak da olsa verildi.

Geçtiğimiz hafta başında düzenlenen ‘EN’ler ödül töreninde Güreş İl Temsilciliği ve ASKF arasında yaşanan aksaklıktan dolayı unutulan Özdenur Özmez ve antrenörü Adem Uysal dün Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı tarafından ödülü verildi.

ASKF’de düzenlenen törende Özdenur Özmez ve antrenörü Adem Uysal’a ödülleri verildi.

Bu yıl içerisinde Yunanistan’da yapılan U 15 Avrupa Şampiyonasında 62 kiloda altın madalya kazanan Özdenur Özmez yine bu yıl içerisinde Ürdün’de yapılan Dünya Şampiyonasında ise bronz maalya kazanmıştı.