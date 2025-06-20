İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci Avrupa Şampiyonasında ikinci olarak gümüş madalya kazanan Özdenur Özmez’i makamında misafir etti başarısından dolayı tebrik etti.

Makedonya’nın Üsküp şehrinde yapılan U 17 Avrupa Güreş Şampiyonasında milli mayoyu giyen Özdenur Özmez hiç sayı vermeden yükseldiği final maçında Bağımsız ülke sporcusu karşısında 10-2 öne geçtiği maçı son saniyelerde rakibine tuş alarak kaybedip ikinci olarak gümüş madalya kazanmıştı.

Özdenur Özmez beraberinde antrenörü Adem Uysal ve İskilip Belediyespor Başkanı Mehmet Hazır İl Genel Meclisi üyesi Duran Bıyık ve sporcunun ailesi ile birlikte Belediye Başkanı İsmail Çizikci’yi makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Özdenur Özmez’i Avrupa ikinciliği için tebrik etti ve final maçında kaybettiği şampiyonluk içinde teselli etti.

Çizikci ‘Ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada gururla taşıyan sporcumuzu, Spor Kulübü Başkanımız Mehmet Hazır ve kulüp yönetimimizle birlikte tebrik ettik. Bu anlamlı başarıda emeği olan değerli antrenörümüz Adem Uysal’a da içten teşekkür ediyoruz.

İskilip Belediyesi olarak sporu, gençliği ve geleceğe duyduğumuz inancı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Gençlerimizin yanında durmaya, onların hayallerine ortak olmaya ve başarılarını desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki; doğru destekle, azimle ve inançla çok daha büyük başarılar mümkün’ dedi.

Özdenur Özmez ise Avrupa şampiyonluğua bu kadar yaklaşmışken kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını ancak bu maçtan gereken dersleri çıkartarak önüne bakmak zorunda olduğunu söyledi. Özmezkendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti ve yeni hedefinin Dünya Şampiyonası olduğunu söyledi. Özmez 28 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında Yunanistan’da yapılacak Dünya Şampiyonasında milli mayoyu giyecek.