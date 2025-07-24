Çorum’da vatandaşlar tatil günleri olan Pazar günleri bazı inşaatlarda çalışma yapıldığını belirterek, düzenleme yapılmasını istediler.
Vatandaşlar özellikle sabah erken saatlerde başlayan inşaat faaliyetlerinin dinlenmelerine engel olduğunu belirtiyor.
Tatil günlerinde sessizlik istediklerini belirten vatandaşlar, “En azından inşaat çalışmalarının pazar günleri öğleden sonra başlamasını istiyoruz” diyerek rahatsızlıklarını ifade ettiler.
Vatandaşlar yetkililerden konuyla ilgili düzenleme talep etti.
Muhabir: Çorum Hakimiyet