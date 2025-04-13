Ahlatcı Çorum FK, 34.hafta maçında, bugün düşme hattındaki Manisa FK’yı konuk edecek.

48 puanlı 11. sıradaki Ahlatcı Çorum FK ile 38 puanlı 17. sıradaki Manisa FK arasında, bugün Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçta İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak.

Saat 19.00’da başlayacak maçta Coşkunses’in yardımcılıklarını Adana bölgesinden Ferhat Çalar ile Gaziantep bölgesinden Rıdvan Çevik yapacak.

Pendikpor ve Esenler’den sonra hafta içerisinde de Erzurumspor’la berabere kalarak averajla da olsa play-off potasının dışında kalan Ahlatcı Çorum FK, ligde kalma yolunda şiddetle puana ihtiyacı olan Manisa FK karşısında kazanıp hem galibiyet özlemine son vermek, hem de üst üste çıkacağı iki deplasman maçı öncesinde play-off umutlarını güçlü şekilde sürdürmeyi hedefliyor.

Kırmızı-siyahlı takımda sarı kart cezalısı olan Erkan Kaş ve Atakan Akkaynak forma giyemeyecek.