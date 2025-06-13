Çorum’da gece saatlerinde kimliği belirsiz motosikletli şahıslar, bir eve tüfekle ateş açarak kayıplara karıştı.

Olay, dün gece saatlerinde Binevler Mahallesi 46. Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, motosikletle sokağa gelen şahıslar, S.K. isimli şahsın evine pompalı tüfekle 3 el ateş etti.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evin dış cephesinde maddi hasar meydana geldi.

Saldırının ardından kaçan motosikletli şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.